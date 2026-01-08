Dragusin pronto a tornare in Serie A | l’ex difensore bianconero accostato ad una rivale della Juve Cosa sta succedendo

Radu Dragusin, ex difensore della Juventus, si avvicina a un possibile ritorno in Serie A. Secondo le ultime notizie, il calciatore sarebbe stato accostato a una squadra rivale dei bianconeri, suscitando interesse e curiosità tra gli appassionati. La situazione potrebbe rappresentare un nuovo passo nella sua carriera, mentre si attendono sviluppi ufficiali su questa possibile operazione di mercato.

Radu Dragusin è ad un passo dal ritorno in Serie A. Il difensore ex Juventus pare vicino proprio ad una diretta concorrente dei bianconeri. La Juve osserva le manovre delle concorrenti dirette, con un occhio di riguardo verso un vecchio prodotto del proprio vivaio. La Roma, infatti, fa sul serio per Radu Dragusin, lanciato nel grande calcio proprio dal club torinese. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio account X, la società capitolina insiste per chiudere l’operazione in tempi brevi. LE ULTIME SUL MERCATO BIANCONERO In queste ore sono in corso nuovi contatti tra le parti per trovare la quadra definitiva sulle cifre del trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Dakar: Dakar 2026: gli highlights della prima tappa Video; Serie B, lo Spezia accoglie Sernicola e Radunovic in prestito dopo aver salutato Esposito; Ufficiale il trasferimento di Brunori alla Sampdoria.

