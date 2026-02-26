Sci Alpino | Garmisch si accende tutto pronto per il duello Italia–Svizzera

L’appuntamento segna la ripresa dell’attività del Circo Bianco maschile dopo la pausa olimpica e arriva nel momento clou della stagione, con i leader mondiali che cercano punti preziosi in vista delle finali di Lillehammer. Nella spedizione azzurra c’è grande attesa, soprattutto per i medaglisti di Milano-Cortina, ma il duello con la forte squadra della Svizzera domina i pronostici e le aspettative di questo weekend. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Alle 10.00 si parte a Garmisch, Franzoni il primo azzurro in pista nel training sulla Kandahar verso la discesa di sabatoTempo di prove, anticipate di quasi due ore rispetto alla gara (prevista tra due giorni alle 11.45) considerato che in Baviera, e non è certo una novità per ... neveitalia.it

''La cosa che mi piace di più dello sci alpino è l’adrenalina che provi durante le discese, sia in gara che in allenamento. È fantastico sentire la velocità e l’aria che ti arriva addosso, soprattutto per chi, come me, ha problemi di vista'' Leggi l’articolo tinyurl. - facebook.com facebook

