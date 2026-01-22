Un protagonista dello scudetto potrebbe tornare in Italia durante questa finestra di mercato invernale. Dopo averlo sfiorato in estate, il centrocampista ex Napoli potrebbe rientrare nel nostro campionato, con discussioni già avviate tra club. La possibile operazione, che vede anche Toronto come interessato, rappresenta un’occasione concreta per il giocatore di riappropriarsi del calcio italiano.

Dopo averlo sfiorato in estate, il centrocampista ex Napoli può davvero rientrare nel nostro paese: l’affare può scaldarsi già nel weekend Un ritorno in Italia potrebbe materializzarsi in questa finestra di mercato invernale, riportando nel nostro paese uno dei campioni d’Italia del Napoli di Spalletti. Per la verità il rientro sembrava doversi concretizzare la scorsa estate, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Può essere questo il momento giusto per Diego Demme, centrocampista tedesco trattato qualche mese fa dall’Avellino. Classe ’91, in questo momento è all ‘Hertha Berlino, in Bundesliga 2, dove ha il contratto in scadenza a giugno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Un protagonista dello scudetto pronto a tornare: duello Italia… Toronto | CM

