piazzale san giovanni restyling e nuove ciclabili ecco il maxi intervento

Piazzale San Giovanni si rinnova con un intervento di restyling che include la realizzazione di nove chilometri di piste ciclabili e la riqualificazione dello spazio. Questo progetto mira a migliorare la fruibilità e la sicurezza dell'area, offrendo alla città un ambiente più funzionale e accessibile. L’intervento rappresenta un passo significativo nel processo di riqualificazione urbana, valorizzando un punto di riferimento importante per la comunità.

Piazzale San Giovanni cambia volto grazie a un ampio progetto di restyling. "Con la realizzazione di nove chilometri di piste ciclabili e con la riqualificazione di piazzale San Giovanni restituiamo alla città spazi e luoghi importanti. Abbiamo scelto di utilizzare fondi Pnrr per completare i percorsi ciclopedonali e mettere in sicurezza strade, spazi e itinerari molto usati nella quotidianità dei cittadini, che nel tempo erano rimasti incompleti". Con questa parole, il vicesindaco Alessandro Balboni ha inaugurato ieri mattina l’intervento di riqualificazione dell’area adiacente il Torrione di San Giovanni, compresa tra la rotatoria e il campo sportivo, dove sono stati realizzati una nuova pavimentazione e un nuovo tratto di pista ciclabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

