A Sant' Anna parte il restyling del campo da basket | Sostituita la rete di recinzione del playground
Sono iniziati i lavori di sostituzione della rete di recinzione del campo da basket nel quartiere Sant’Anna. Questa operazione mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità del playground comunale, garantendo condizioni adeguate per gli utenti. L’intervento si inserisce nel progetto di riqualificazione degli spazi pubblici del quartiere, con l’obiettivo di mantenere e valorizzare le aree dedicate allo sport e al tempo libero.
"Sono iniziati i lavori di sostituzione della rete di recinzione del playground comunale di basket nel quartiere Sant'Anna. Un intervento necessario e atteso". Lo dichiara il consigliere delegato allo sport del Comune di Bari, Lorenzo Leonetti.
