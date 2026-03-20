Residente a Milano da 2 mesi il Comune non le dà la tessera elettorale | Devo pagare il treno per votare

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna residente a Milano da due mesi ha segnalato a Fanpage.it di non aver ancora ricevuto la tessera elettorale dal Comune, costringendola a pagare il biglietto del treno per poter votare. La lettrice ha descritto il suo disagio come un vero e proprio calvario burocratico, affermando che la situazione non si tratta di sfortuna ma di un problema concreto legato al rilascio della tessera.

Una lettrice ha scritto a Fanpage.it per lamentare il calvario burocatrico che è stata costretta a vivere per il rilascio della tessera elettorale: "Questa non è sfortuna. È un sistema che scoraggia la partecipazione democratica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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