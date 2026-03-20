Il Napoli si prepara a affrontare la trasferta di Cagliari con Kevin De Bruyne tra i protagonisti. La squadra punta a ottenere i tre punti per superare il Milan in classifica, sfruttando le capacità del centrocampista belga. La partita rappresenta un momento cruciale nella stagione della squadra, che cerca di avvicinarsi alla vetta della classifica.

"> Il Napoli si aggrappa al talento di Kevin De Bruyne per continuare la rincorsa. Come racconta Marco Azzi su Repubblica, il belga torna titolare dopo 146 giorni ed è pronto a riprendersi la scena nel momento decisivo della stagione. Marco Azzi su Repubblica sottolinea come il numero 10 azzurro sia al centro del progetto, con rapporti sereni con il club e un contratto da onorare fino al 2027. Marco Azzi su Repubblica evidenzia che, al momento, la priorità resta solo il campo. La sfida di Cagliari rappresenta un crocevia fondamentale. Marco Azzi su Repubblica spiega che il Napoli, vincendo, potrebbe operare il sorpasso momentaneo sul Milan e mettere pressione all’Inter. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, De Bruyne guida l’assalto: a Cagliari per il sorpasso al Milan”

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