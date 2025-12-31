Repubblica | Il Napoli riabbraccia De Bruyne è atteso in Italia a metà gennaio

Il Napoli si prepara a riprendere il suo cammino, con otto partite in un mese e diverse assenze tra i giocatori. Dopo la pausa, la squadra si concentrerà sulla sfida contro la Lazio, affrontando un intenso calendario tra campionato e Champions League. Nel frattempo, si attende il ritorno di De Bruyne in Italia, previsto per metà gennaio, per rafforzare la rosa e affrontare al meglio le sfide imminenti.

"> Otto partite in un mese, sette indisponibili e un calendario senza tregua: gli azzurri ripartono da Castel Volturno guardando alla Lazio e al tour de force tra campionato e Champions. Il Napoli riparte dall’emergenza e dalla necessità di stringere i denti. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, gli azzurri hanno ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno con uno sguardo già proiettato su un gennaio ad altissima intensità: otto partite in poco più di quattro settimane e una rosa falcidiata dagli infortuni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

