Matteo Renzi si è schierato apertamente a favore del Campo Largo, dimostrando il suo sostegno in questa fase politica. La sua posizione viene condivisa con entusiasmo, evidenziando un impegno personale nel promuovere questa linea. Renzi ha espresso chiaramente il suo appoggio, assumendo un ruolo di primo piano tra i sostenitori di questa iniziativa.

Firenze, 20 marzo 2026 – Matteo Renzi è alle prese con una nuova fase politica. Un po’ per convinzione, un po’ per convenienza, il fondatore di Italia Viva è il più acceso sostenitore del Campo Largo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Renzi è il primo tifoso del Campo Largo

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