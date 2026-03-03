Attacco Usa all' Iran Renzi spiazza il campo largo e appoggia Trump | Chi fa fuori Khamenei va ringraziato
Matteo Renzi ha espresso apprezzamento per l’azione militare statunitense contro l’Iran, commentando che chi elimina Khamenei merita ringraziamenti. La sua presa di posizione si distingue nel panorama politico e ha suscitato reazioni da diversi schieramenti. Renzi ha inoltre commentato pubblicamente l’intervento, sottolineando la sua solidarietà con la linea adottata dagli Stati Uniti. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media e dei politici.
L’attacco in Iran con l’uccisione dell’ayatollah Khamenei “è un fatto epocale ed è un gigantesco passo in avanti”: queste le parole con le quali Matteo Renzi commenta il nuovo fronte della guerra in Medio Oriente. L’ex premier ha anche parole di encomio nei confronti del presidente Usa: “Il Trump che fa fuori Maduro e Khamenei per me va ringraziato“. Matteo Renzi ringrazia gli Usa Matteo Renzi spiazza il campo largo e si schiera a favore degli Usa nel contesto della guerra in Iran. Lo fa, l’ex premier ed ex sindaco di Firenze, in un’intervista rilasciata a La Stampa. “Non piango la morte del feroce dittatore“, dice Renzi per commentare l’uccisione di Khamenei. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump conferma: «Khamenei è morto. Il successore? Verranno a chiedermi chi vorrei io». Colpite Dubai e basi nel Golfo, esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme
Leggi anche: Netanyahu e l'attacco Usa-Israele all'Iran: «Ci sono segnali che Khamenei sia morto. Operazione guidata da Trump, il regime non deve esistere». Teheran colpisce Dubai Chi è l'ayatollah
