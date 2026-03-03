Attacco Usa all' Iran Renzi spiazza il campo largo e appoggia Trump | Chi fa fuori Khamenei va ringraziato

Matteo Renzi ha espresso apprezzamento per l’azione militare statunitense contro l’Iran, commentando che chi elimina Khamenei merita ringraziamenti. La sua presa di posizione si distingue nel panorama politico e ha suscitato reazioni da diversi schieramenti. Renzi ha inoltre commentato pubblicamente l’intervento, sottolineando la sua solidarietà con la linea adottata dagli Stati Uniti. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei media e dei politici.