Referendum Viminale | controlli incrociati per impedire il ‘doppio voto’

Il Viminale ha emesso una circolare che prevede controlli incrociati per evitare il rischio di doppio voto durante il referendum sulla giustizia previsto per domenica. Le autorità sono state incaricate di monitorare e verificare le identità degli elettori attraverso sistemi elettronici e registri. L’obiettivo è garantire l’integrità del voto e prevenire eventuali irregolarità.

Circolare del Viminale per impedire il ‘doppio voto’ al referendum sulla giustizia di domenica e lunedì prossimi Ad alcune categorie di elettori, che per ragioni di servizio si trovano lontani dal luogo di residenza, “viene data la possibilità – spiega il ministero – di votare in sezioni diverse rispetto a quelle in cui sono iscritti.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Referendum, Viminale: controlli incrociati per impedire il ‘doppio voto’ Articoli correlati Referendum e cybersicurezza, la strategia del Viminale per il voto sulla giustiziaIn vista del referendum sulla giustizia, il Ministero dell’Interno ha messo a punto una strategia per proteggere la trasmissione dei dati elettorali... Cybersicurezza al referendum, il Viminale blinda i dati: doppio binario contro gli attacchiIn vista del referendum , il Viminale ha predisposto un sistema su doppio binario per rafforzare la sicurezza cyber e ridurre la vulnerabilità della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Viminale controlli... Discussioni sull' argomento Referendum: Viminale, controlli incrociati per impedire il 'doppio voto'; Referendum: Viminale, controlli incrociati per impedire il 'doppio voto'; Referendum, Viminale: controlli per evitare doppio voto; Crosetto, nessuna missione a Hormuz senza una tregua. Referendum: Viminale, controlli incrociati per impedire il 'doppio voto'(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Circolare del Viminale per impedire il 'doppio voto' al referendum sulla giustizia di domenica e lunedì prossimi. Ad ... notizie.tiscali.it Dimissioni subito. A tre giorni dal referendum, le opposizioni si uniscono per dire che Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, se ne deve andare. Una vicenda che diventa parte di una campagna giocata fino all’ultimo voto e che vede nei legami socie - facebook.com facebook @meloni @Italia @Libia @stupratori @pedofili @Referendum Anche per loro in @Libia, e per noi, la @democrazia, la @costituzione, la divisione dei poteri. @IoVotoNo. Oggi per @repubblica x.com