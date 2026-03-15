Il Ministero dell’Interno ha sviluppato una strategia specifica in vista del referendum sulla giustizia, concentrandosi sulla protezione dei dati elettorali e sulla sicurezza dello spazio informativo. L’obiettivo è garantire che la trasmissione dei risultati avvenga senza intoppi o interferenze, contrastando eventuali attacchi o campagne ostili provenienti dall’esterno. La misura coinvolge sistemi di cybersicurezza e procedure di monitoraggio dedicate.

In vista del referendum sulla giustizia, il Ministero dell’Interno ha messo a punto una strategia per proteggere la trasmissione dei dati elettorali e difendere lo spazio informativo da possibili campagne ostili. La minaccia non riguarda solo la tenuta tecnica delle reti, ma anche il rischio di disinformazione e deepfake capaci di destabilizzare il dibattito pubblico. Il “doppio binario” del Viminale. Cuore della strategia è un sistema definito a doppio binario: da un lato il rafforzamento dei canali cyber che accompagnano la raccolta e la trasmissione dei dati elettorali;. dall’altro la conferma del modello tradizionale per la proclamazione ufficiale dei risultati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Referendum e cybersicurezza, la strategia del Viminale per il voto sulla giustizia

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