Referendum tra bugie contraddizioni e autogol | tutti gli spot al No dei sostenitori del Sì

Nel dibattito sul referendum, i sostenitori del Sì e del No hanno promosso rispettivamente campagne con messaggi contrastanti e spesso contraddittori. Tra i vari aspetti emersi, si segnala che il 96 per cento delle segnalazioni disciplinari contro i magistrati vengono archiviati prima di essere esaminate dal Consiglio Superiore della Magistratura. La discussione si svolge tra accuse di bugie e autogol da entrambe le parti.

Novantasei per cento. È la quota di segnalazioni disciplinari contro i magistrati che viene archiviata prima ancora di arrivare all’esame del Consiglio Superiore della Magistratura. A farlo è la Procura Generale della Cassazione, organo titolare dell’azione disciplinare, cui si affianca come filtro secondario il Ministero della Giustizia. Quest’ultimo è guidato da Carlo Nordio, il medesimo ministro che per mesi ha costruito la campagna referendaria sull’argomento che il Csm non sanziona nessuno. Un governo che accusa un organo di inerzia omettendo che quella stessa inerzia viene prodotta, per la quasi totalità, da filtri che non dipendono dal Csm. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Referendum tra bugie, contraddizioni e autogol: tutti gli spot al No dei sostenitori del Sì Articoli correlati Sondaggi Swg, sul referendum sulla riforma della giustizia i sostenitori del No raggiungono quelli del Sì. Ma sono ancora tanti gli indecisi: tutti i datiIl conto alla rovescia è iniziato: il 22 e 23 marzo si voterà al referendum sulla riforma della giustizia. Il recupero del No al referendum è anche colpa dei sostenitori del SìTutti i sondaggi registrano da settimane un notevole recupero del No al referendum e alcuni il sorpasso sul Sì, tanto più significativo in caso di... Una raccolta di contenuti su Referendum tra bugie contraddizioni e... Argomenti discussi: Le ragioni del No di Gabriella Luccioli; I giorni più difficili di Meloni, tra bugie, contraddizioni e false aperture.