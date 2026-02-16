Sondaggi Swg sul referendum sulla riforma della giustizia i sostenitori del No raggiungono quelli del Sì Ma sono ancora tanti gli indecisi | tutti i dati

Secondo gli ultimi sondaggi Swg, il sostegno al No e al Sì si eguaglia, con entrambe le fazioni che raggiungono circa il 40 per cento. La maggior parte degli italiani si mostra ancora indecisa e tra loro si conta un 20 per cento che non ha ancora deciso cosa votare. Nelle piazze e sui social, molte persone discutono animatamente delle possibili conseguenze della riforma, mentre le campane elettorali si affilano in vista del voto del 22 e 23 marzo.

Il conto alla rovescia è iniziato: il 22 e 23 marzo si voterà al referendum sulla riforma della giustizia. Il confronto politico tra i sostenitori del Sì e quelli del No è già entrato nel vivo. Ma più ancora degli equilibri tra i due schieramenti, sarà decisiva la partecipazione al voto. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Swg per TgLa7, l’affluenza dovrebbe collocarsi in una forbice compresa tra il 46% e il 50%. Ma è il dato sulle intenzioni di voto il più sorprendente, perché i sostenitori delle due fazioni appaiono sostanzialmente in equilibrio: entrambi si attestano intorno al 38% dei consensi, mentre resta significativa la quota di indecisi.🔗 Leggi su Open.online

Il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina e i primi dati mostrano un lieve vantaggio per il sì.

I sondaggi prefigurano un fronte del sì con un vantaggio ridotto a circa sei punti percentuali, con il 40% degli indecisi.

REFERENDUM GIUSTIZIA - I SONDAGGI SONO UNANIMI: IL SI’ È IN NETTO VANTAGGIO #referendumgiustizia

