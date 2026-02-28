Da settimane, i sondaggi indicano un forte recupero del consenso per il No al referendum, con alcuni che segnano anche il sorpasso sul Sì. Questo trend si evidenzia soprattutto in caso di bassa affluenza alle urne. I dati raccolti mostrano come il supporto per il No stia crescendo, influenzando gli equilibri delle preferenze degli elettori.

Tutti i sondaggi registrano da settimane un notevole recupero del No al referendum e alcuni il sorpasso sul Sì, tanto più significativo in caso di bassa affluenza. Ieri il sondaggio di YouTrend per Sky TG24 dava il Sì nettamente vincente con una partecipazione al voto del 46% e Sì e No appaiati se a votare fosse il 55,4% degli aventi diritto. Mi pare evidente e mi dà un certo gusto pensare che il recupero del No e la flessione del Sì dipenda dall’avere non solo i contrari, ma anche i favorevoli alla riforma sacrificato l’oggetto del referendum sull’altare del fanatismo bipolare e trasformato il voto dei prossimi 22-23 marzo in un giudizio di Dio, per interposto elettore, sull’Italia migliore, che uscirà trionfatrice dalla prova, e peggiore, che ne uscirà soccombente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il recupero del No al referendum è anche colpa dei sostenitori del Sì

Garantismo a corrente alternata: il doppio standard dei sostenitori del Sì al referendum sulla giustiziaIl garantismo è la parola totem della campagna per il sì al referendum sulla separazione delle carriere.

Le ragioni del “Sì” al referendum attraverso le frasi fantastiche dal passato dei sostenitori del ”No”Dalla mozione congressuale del Pd sulla separazione delle carriere fino alle ragioni per cui al sorteggio del Csm non ci sono alternative per battere...

Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica

Altri aggiornamenti su recupero.

Discussioni sull' argomento Nostra maxima culpa | Il recupero del No al referendum è anche colpa dei sostenitori del Sì; Referendum giustizia, Giuseppe Conte: Il No in recupero, governo rischia; Non sono le correnti il problema della magistratura; La posta in gioco nell’incerto referendum.

Pochi mesi fa sembrava impossibile, oggi la bocciatura della separazione delle carriere appare tutt’altro che esclusa. È il risultato di avere, anche da parte del fronte ...Pochi mesi fa sembrava impossibile, oggi la bocciatura della separazione delle carriere appare tutt’altro che esclusa ... linkiesta.it

Dieci gol nei minuti di recupero: la #Fiorentina e quei blackout che costano caro x.com

CALCIO – La Sestese pareggia in extremis Nell’anticipo del campionato di Eccellenza di venerdì 27 febbraio, la Sestese riacciuffa la Vis Nova Giussano nel recupero. La partita, importante in chiave salvezza, si è conclusa con il risultato di 3-3. L’ultima ret - facebook.com facebook