Quando si vota per il referendum sulla giustizia | la data gli orari e altre cose da sapere

Il 13 marzo 2026 si svolgerà il quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica italiana. La consultazione riguarda temi di giustizia e si terrà in tutta Italia, con orari e modalità che saranno comunicati nei prossimi giorni. La data è stata ufficialmente annunciata e rappresenta un appuntamento importante per il paese. Le urne saranno aperte per tutto il giorno.

Roma, 13 marzo 2026 – Si torna a votare per un referendum costituzionale, il quinto nella storia della Repubblica italiana. L’appuntamento alle urne è per domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026, per decidere le sorti della riforma della magistratura, la cosiddetta ‘Riforma Nordio’, che vorrebbe modificare sette articoli della Costituzione. Il nodo centrale è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti – i pubblici ministeri – una distinzione che divide da decenni il mondo della politica e quello della giustizia. Sono chiamati al voto tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali. Orari in cui si vota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

