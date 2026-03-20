Referendum sulla giustizia funicolari e bus a Napoli a rischio dal 21 al 24 marzo | gli orari delle chiusure

Dal 21 al 24 marzo, a Napoli, si registrano disagi legati alla chiusura di molte linee di trasporto pubblico a causa del referendum sulla giustizia. Autisti e macchinisti, impegnati come rappresentanti di lista nei seggi elettorali, sono coinvolti nelle operazioni di voto, causando la sospensione di servizi su funicolari, bus, Cumana e Circumvesuviana. La fermata di Mergellina rimane quasi interamente chiusa nel weekend.

Autisti e macchinisti impegnati come rappresentanti di lista nei seggi elettorali per il referendum sulla giustizia: Mergellina chiusa quasi per intero il weekend, disagi anche su bus, Cumana e Circumvesuviana. Metro Linea 1 e 6 regolari. Dal 21 al 24 marzo Napoli dovrà fare i conti con forti disagi nei trasporti pubblici. In occasione del referendum sulla giustizia — si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo — autisti e macchinisti di ANM e EAV saranno impegnati nei seggi elettorali come rappresentanti di lista, riducendo drasticamente il servizio su funicolari e bus. A comunicarlo è la stessa Azienda Napoletana della Mobilità. Come riporta Fanpage. 🔗 Leggi su 2anews.it

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