Referendum a Napoli stop di 4 giorni per funicolari e bus | autisti assegnati ai seggi elettorali

A Napoli, dal 21 al 24 marzo, i trasporti pubblici subiranno variazioni di orario o saranno sospesi, a causa dell’impegno degli autisti nei seggi elettorali. Durante il weekend, alcune funicolari e autobus non saranno operativi oppure circoleranno solo in determinate fasce di orario. La decisione riguarda specificamente il servizio pubblico in vista del referendum.