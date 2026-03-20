Referendum a Napoli stop di 4 giorni per funicolari e bus | autisti assegnati ai seggi elettorali
A Napoli, dal 21 al 24 marzo, i trasporti pubblici subiranno variazioni di orario o saranno sospesi, a causa dell’impegno degli autisti nei seggi elettorali. Durante il weekend, alcune funicolari e autobus non saranno operativi oppure circoleranno solo in determinate fasce di orario. La decisione riguarda specificamente il servizio pubblico in vista del referendum.
Nuovi orari dei trasporti per il weekend 21-24 marzo a Napoli, molti mezzi pubblici saranno chiusi o funzioneranno solo in alcune fasce, a causa dell'impegno degli autisti sui seggi elettorali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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