Referendum sulla giustizia 2026 come votare fuori sede il 22 e 23 marzo

Da quotidiano.net 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra quattro giorni si terrà il referendum sulla giustizia, con votazioni previste il 22 e 23 marzo. Il voto riguarderà la riforma della magistratura, una legge promossa dal ministro della giustizia e sostenuta dal governo. La consultazione coinvolge anche gli italiani che si trovano all'estero e devono seguire le modalità per esprimere il loro voto.

Roma, 20 marzo 2026 – Mancano quattro giorni al referendum costituzionale che deciderà le sorti della riforma della magistratura, legge promossa dal ministro della giustizia Carlo Nordio e considerata una bandiera del governo Meloni. L’appuntamento alle urne è per domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026, ma per circa cinque milioni di italiani – studenti, lavoratori, persone in cura lontane da casa – partecipare alla consultazione è un percorso in salita. Questa volta, infatti, il voto fuori sede non è stato previsto: l’unica possibilità sarebbe farsi eleggere rappresentante di lista. Come funziona il referendum sulla magistratura? Su cosa si vota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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