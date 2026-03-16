Referendum sulla giustizia Pisano | Il 22 e 23 marzo andiamo a votare e diciamo sì

Da agrigentonotizie.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato Calogero Pisano ha invitato gli italiani a recarsi alle urne il 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia, incoraggiando a votare sì. La sua dichiarazione è stata fatta durante un dibattito dedicato alla riforma del sistema giudiziario. La data delle elezioni e l’orientamento al voto sono stati gli unici dettagli forniti nel suo intervento.

"Il 22 e 23 marzo andiamo tutti a votare per il referendum sulla giustizia e votiamo sì". È l’appello lanciato dal deputato Calogero Pisano nel corso del dibattito sulla riforma del sistema giudiziario. Secondo l’esponente politico, il referendum rappresenta un’occasione importante per affrontare alcune criticità del sistema e rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia. "Crediamo fortemente nella necessità di una giustizia imparziale ed efficiente, percepita dai cittadini come equa e affidabile – afferma Pisano –. Il referendum rappresenta un’opportunità concreta per intervenire su alcuni nodi strutturali". Il deputato sottolinea inoltre il ruolo centrale della magistratura nel sistema democratico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Cittadini italiani all’estero: come votare correttamente per il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzoCon l’avvicinarsi delle date del 22 e 23 marzo 2026, giorni in cui i cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi per il referendum sulla...

Leggi anche: Referendum 22 e 23 marzo sulla giustizia, cosa dicono i sondaggi: quanti italiani andranno a votare

Referendum sulla giustizia, si vota il 22 e 23 marzo

Video Referendum sulla giustizia, si vota il 22 e 23 marzo

Altri aggiornamenti su Referendum sulla giustizia Pisano Il 22...

Temi più discussi: Referendum Giustizia. Le ragioni del SÌ e del NO. Confronto in contraddittorio (6.03.2026); Debora Serracchiani in tour a Pisa per dire No al referendum sulla giustizia; Referendum Malan a Pisa: Non è un voto sul governo è sì ad un Paese efficiente; Referendum giustizia: il 18 marzo a Firenze Margherita Cassano.

referendum sulla giustizia pisanoReferendum giustizia, Meloni: La riforma riguarda la vita di tutti, è necessario votareLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, Meloni: 'La riforma riguarda la vita di tutti, è necessario votare' ... tg24.sky.it

Fratelli d’Italia in piazza per il Sì al referendum sulla giustizia: gazebo a Sciacca e MenfiFratelli d’Italia scende in piazza per informare i cittadini sulle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia. Oggi, sabato 14 marzo, sono stati organizzati gazebo informativi nelle città di Sciacca ... scrivolibero.it

Trova facilmente notizie e video collegati.