Referendum sulla giustizia Pisano | Il 22 e 23 marzo andiamo a votare e diciamo sì

Il deputato Calogero Pisano ha invitato gli italiani a recarsi alle urne il 22 e 23 marzo per il referendum sulla giustizia, incoraggiando a votare sì. La sua dichiarazione è stata fatta durante un dibattito dedicato alla riforma del sistema giudiziario. La data delle elezioni e l’orientamento al voto sono stati gli unici dettagli forniti nel suo intervento.

"Il 22 e 23 marzo andiamo tutti a votare per il referendum sulla giustizia e votiamo sì". È l’appello lanciato dal deputato Calogero Pisano nel corso del dibattito sulla riforma del sistema giudiziario. Secondo l’esponente politico, il referendum rappresenta un’occasione importante per affrontare alcune criticità del sistema e rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia. "Crediamo fortemente nella necessità di una giustizia imparziale ed efficiente, percepita dai cittadini come equa e affidabile – afferma Pisano –. Il referendum rappresenta un’opportunità concreta per intervenire su alcuni nodi strutturali". Il deputato sottolinea inoltre il ruolo centrale della magistratura nel sistema democratico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Cittadini italiani all’estero: come votare correttamente per il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzoCon l’avvicinarsi delle date del 22 e 23 marzo 2026, giorni in cui i cittadini italiani saranno chiamati a esprimersi per il referendum sulla...

Leggi anche: Referendum 22 e 23 marzo sulla giustizia, cosa dicono i sondaggi: quanti italiani andranno a votare

Referendum sulla giustizia, si vota il 22 e 23 marzo

Altri aggiornamenti su Referendum sulla giustizia Pisano Il 22...

Temi più discussi: Referendum Giustizia. Le ragioni del SÌ e del NO. Confronto in contraddittorio (6.03.2026); Debora Serracchiani in tour a Pisa per dire No al referendum sulla giustizia; Referendum Malan a Pisa: Non è un voto sul governo è sì ad un Paese efficiente; Referendum giustizia: il 18 marzo a Firenze Margherita Cassano.

Referendum giustizia, Meloni: La riforma riguarda la vita di tutti, è necessario votareLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, Meloni: 'La riforma riguarda la vita di tutti, è necessario votare' ... tg24.sky.it

Fratelli d’Italia in piazza per il Sì al referendum sulla giustizia: gazebo a Sciacca e MenfiFratelli d’Italia scende in piazza per informare i cittadini sulle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia. Oggi, sabato 14 marzo, sono stati organizzati gazebo informativi nelle città di Sciacca ... scrivolibero.it

Ultima settimana di appelli per il referendum sulla Giustizia, si intensificano nell'Isola gli arrivi di big nazionali - VIDEO - facebook.com facebook

Mario Monti voterà no al referendum. Un altro valido motivo per votare SÌ! x.com