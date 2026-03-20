Referendum Snals-Confsal | Ramamrico per quanto accaduto durante intervento Tajani

Il sindacato Snals-Confsal ha espresso rammarico per quanto successo questa mattina durante il XIII Congresso nazionale, in occasione della proiezione di un videomessaggio inviato dal vicepremier Antonio Tajani su richiesta dell'organizzazione. La dichiarazione è stata diffusa dopo l’evento e riguarda l’intervento legato al referendum. Nella comunicazione si sottolinea il disappunto rispetto a quanto accaduto in quella occasione.

(Adnkronos) – ''Desideriamo esprimere il nostro rammarico per quanto accaduto stamane, in occasione della proiezione del videomessaggio fatto pervenire su nostra richiesta dal vicepremier Antonio Tajani, al XIII Congresso nazionale Snals-Confsal''. E' quanto dichiarato dai segretari generali del sindacato scuola Snals-Confsal, Elvira Serafini, e della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, in una nota. ''Non può essere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Elvira Serafini confermata segretario generale Snals-Confsal Antonio Tajani interrotto al congresso Snals mentre parla del referendum, "Spegnete, è mancanza di stile"Un videomessaggio in cui Antonio Tajani parlava del referendum è stato interrotto. Approfondimenti e contenuti su Referendum Snals Confsal Ramamrico per... Referendum, Snals-Confsal: Ramamrico per quanto accaduto durante intervento Tajani(Adnkronos) - ''Desideriamo esprimere il nostro rammarico per quanto accaduto stamane, in occasione della proiezione del videomessaggio fatto pervenire su nostra richiesta dal vicepremier Antonio ... msn.com Antonio Tajani interrotto al congresso Snals mentre parla del referendum, Spegnete, è mancanza di stileAntonio Tajani ha cercato si sponsorizzare il Sì al referendum sulla Giustizia durante un Congresso Snals: il pubblico in platea non l'ha presa bene ... virgilio.it