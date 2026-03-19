Antonio Tajani interrotto al congresso Snals mentre parla del referendum Spegnete è mancanza di stile

Un videomessaggio in cui Antonio Tajani parlava del referendum è stato interrotto. Durante un congresso Snals-Confsal, a Roma, il filmato del ministro degli Esteri che invitava a votare per il “Sì” è stato tagliato: “Spegnete, è una mancanza di stile“, ha detto dal palco il presidente del congresso Snals Mario Bozzo. Antonio Tajani interrotto al congresso Snals "Spegnete, è mancanza di stile" Referendum e polemiche, il caso Tajani-Gratteri Cos'è lo Snals-Confsal Antonio Tajani interrotto al congresso Snals Un videomessaggio di Antonio Tajani è stato interrotto. Dove è accaduto e perché? È accaduto a Roma durante il XIII Congresso nazionale dello Snals-Confsal, il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola e Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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