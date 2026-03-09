Ficarra e Picone hanno annunciato il loro voto contrario ai referendum sulla giustizia previsti per il 22 e 23 marzo. I due artisti hanno partecipato al dibattito pubblico, esprimendo chiaramente la loro posizione sulla riforma, che ritengono non avrà effetti sulla vita dei cittadini né apporti miglioramenti alla giustizia. La loro presa di posizione è stata condivisa attraverso un video nel quale hanno spiegato il motivo del loro voto.

Anche Ficarra e Picone sono intervenuti nel dibattito sui Referendum per la Giustizia previsti per domenica 22 e lunedì 23 marzo. I due attori sono intervenuti con un video pubblicato da Md – Magistratura Democratica per sostenere le ragioni del “NO”. “Oggi parliamo di Costituzione, di sana e robusta Costituzione. – hanno affermato all’inizio del video – Anche perché il 22 e il 23 marzo, come tutti sapete, ci sarà il referendum sulla giustizia dove bisogna votare sì o no a questa riforma. Esatto, noi, lo diciamo subito, siamo per il no e motiviamo. Intanto, come forse non tutti sanno, verranno cambiati sette.Sette articoli della Costituzione. Sette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Questa riforma non inciderà nella vita dei cittadini e non migliorerà la giustizia”: Ficarra e Picone votano “NO” al Referendum sulla Giustizia – VIDEO

