Referendum sulla giustizia il governo fissa la data si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo Ma il periodo potrebbe cambiare | ecco perché

Il governo ha stabilito il 22 e 23 marzo come date per il referendum sulla riforma della giustizia, confermando l’annuncio di Giorgia Meloni. Tuttavia, questa programmazione potrebbe subire modifiche in base a eventuali sviluppi o decisioni future. La consultazione si svolgerà nelle due giornate indicate, offrendo ai cittadini l’opportunità di esprimersi sulla proposta di riforma.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di tenere il 22 e 23 marzo il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, fissando la consultazione per la data annunciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno del 9 gennaio.

Referendum sulla giustizia, il governo ha deciso la data: si voterà il 22 e 23 marzo - apprende, il consiglio dei Ministri ha deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. ilgiornale.it