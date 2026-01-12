Referendum sulla giustizia il governo fissa la data si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo Ma il periodo potrebbe cambiare | ecco perché
Il governo ha stabilito il 22 e 23 marzo come date per il referendum sulla riforma della giustizia, confermando l’annuncio di Giorgia Meloni. Tuttavia, questa programmazione potrebbe subire modifiche in base a eventuali sviluppi o decisioni future. La consultazione si svolgerà nelle due giornate indicate, offrendo ai cittadini l’opportunità di esprimersi sulla proposta di riforma.
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di tenere il 22 e 23 marzo il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, fissando la consultazione per la data annunciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno del 9 gennaio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
