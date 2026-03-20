Il 24 marzo è la data prevista per il referendum che riguarda i detenuti nel carcere di Rebibbia. I sindacati di polizia penitenziaria si sono espressi principalmente a favore del sì, con alcune eccezioni come la Uilpa. La discussione si concentra sulla partecipazione dei reclusi al voto e sulle diverse posizioni tra le organizzazioni sindacali coinvolte.

Sì o no, come votano i detenuti? Se i sindacati di polizia penitenziaria sono quasi tutti sonoramente schierati per il sì, tranne qualche eccezione come la Uilpa che non ha dato indicazioni di voto, è lecito chiedersi quale potrebbe essere l’orientamento di chi vive dall’altra parte delle sbarre, finito in carcere per decisione di un giudice. Ma se è ovvio che l’interrogativo non può che rimanere aperto, la lettera scritta a questo proposito da una quindicina di reclusi nel carcere romano di Rebibbia può essere un ragionevole indizio. L’intervento, firmato dai «detenuti della redazione di Radio RebibbiaJail House Rock», andrà in onda lunedì prossimo proprio dai microfoni della trasmissione che Patrizio Gonnella e Susanna Marietti curano e conducono da una quindicina d’anni su Radio Popolare. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Referendum, per i reclusi di Rebibbia è già 24 marzo

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