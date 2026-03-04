Referendum 23 e 24 marzo | nominati i 467 scrutatori salernitani l' elenco

Sono stati nominati i 467 scrutatori che prenderanno parte ai seggi elettorali di Salerno in occasione del referendum previsto per il 22 e 23 marzo 2026. L’elenco completo delle persone incaricate di svolgere questa funzione è stato reso pubblico, indicando i nominativi scelti per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto nella città.

Nominati i 467 scrutatori che costituiranno i seggi elettorali salernitani per il referendum del 22 e 23 marzo 2026. Chi fosse impossibilitato allo svolgimento delle funzioni di scrutatore, deve tempestivamente comunicare la rinuncia motivata, allegando copia del documento d'identità e del decreto di nomina ricevuto, a mano presso l'ufficio elettorale di via Picarielli 76 o a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo [email protected] o a mezzo posta elettronica certificata a [email protected]. In caso di impedimento eo rinuncia degli scrutatori inizialmente nominati, l'ufficio elettorale provvederà alla loro sostituzione nell'ordine di un secondo elenco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Referendum 22-23 marzo: l'elenco degli scrutatori a ChietiLa commissione elettorale rende noto di aver provveduto alla designazione degli scrutatori che opereranno ai seggi elettorali di Chieti in occasione...

Referendum 22-23 marzo: a Chieti via alle domande per gli aspiranti scrutatoriIn vista del referendum popolare confermativo della legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della...

Tutto quello che riguarda Referendum 23 e 24 marzo nominati i 467....

Temi più discussi: Il 22 e 23 marzo il referendum costituzionale / Notizie / Novità / Homepage; Referendum Costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026: informazioni per partecipare al voto; Spazi di propaganda per il referendum del 22 e 23 marzo 2026; Referendum costituzionale 22 e 23 marzo 2026: agevolazioni sui trasporti per gli elettori.

Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: tutte le iniziativeAlle ore 21, alla Casa del Popolo di Calenzano (via Giacomo Puccini 79), si terrà l’iniziativa Le ragioni del NO – in difesa degli equilibri costituzionali, con la partecipazione di Ornella Galeotti ... nove.firenze.it

Referendum 22 e 23 marzo 2026: informazioni utili per il votoDomenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si voterà per il Referendum popolare confermativo (richiesta di approvazione di una legge di natura costituzionale destinata a modificare alcuni articoli della Costi ... cronacacomune.it

Duello infuocato su referendum sulla giustizia, sul governo Meloni e su Gaza tra Sallusti a Conte. Il primo attacca con le offese: "Grillo aveva ragione, è il Mago di Oz. Fa il venditore di pentole". E nega che a Gaza ci sia stato un genocidio: "È una guerra. Dicia facebook

Con la guerra tra Stati Uniti e Iran, il referendum rischia di scomparire dai radar. A Palazzo Chigi la preoccupazione non è solo diplomatica, ma squisitamente politica x.com