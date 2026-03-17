Referendum 22 e 23 marzo scuole seggio | locali a disposizione da venerdì 20 a martedì 24 marzo NOTA Ministero Interno

Dal 20 al 24 marzo, le scuole della zona saranno disponibili come seggi per il referendum previsto il 22 e 23 marzo. Il Ministero dell’Interno ha inviato una nota il 21 gennaio 2026 al Ministero dell’Istruzione e del Merito, fornendo le indicazioni operative necessarie per le consultazioni elettorali e referendarie di quest’anno. Le scuole saranno quindi utilizzate come locali per le operazioni di voto in quei giorni.

Con nota del Ministero dell’Interno del 21 gennaio 2026, trasmessa al Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono state fornite indicazioni operative in vista delle consultazioni elettorali e referendarie previste per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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