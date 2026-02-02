Il referendum sulla giustizia ha acceso ancora di più le polemiche in Italia. A Torino, alcuni membri del movimento del No accusano gli elettori del Sì di aver associato i violenti che hanno aggredito un poliziotto a chi sostiene il Sì. La vicenda ha scatenato reazioni forti, con il rappresentante del Sì Grosso che definisce questa burla come una “becera strumentalizzazione”. Intanto, 117 costituzionalisti si sono schierati apertamente contro la riforma Nordio, ma la questione delle violenze resta al centro del dibatt

“Quel che è certo è che per il No (al referendum sulla giustizia, ndr ) ci sono anche i delinquenti che ieri hanno aggredito in branco un poliziotto a Torino, prendendolo a martellate, pugni e calci in testa. Sono violenti, delinquenti e, per ora, incensurati per il No. Noi votiamo Sì”. A lanciarsi nell’ardito (quanto provocatorio) accostamento tra manifestanti ed elettori del No, apparso sabato sui social, è stato il comitato “Sì Riforma”, che fa riferimento al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e che vede nell’ex direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, il capo della comunicazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Referendum, il Sì associa i violenti di Torino agli elettori del No. Grosso: “Becera strumentalizzazione”. Intanto 117 costituzionalisti di schierano contro la riforma Nordio

Il ministro Nordio si è recato a Udine per sostenere il sì al referendum sulla giustizia, sottolineando che la proposta non mira a colpire alcun soggetto.

Goffredo Bettini ha dichiarato di aver cambiato posizione sul referendum sulla giustizia, precisando che il voto non riguarda la riforma Nordio, ma è una forma di opposizione a Meloni.

Argomenti discussi: Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Referendum Giustizia 22-23 marzo, vademecum per il No; Referendum sulla riforma costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare; Referendum giustizia: le ragioni del Sì.

