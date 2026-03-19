Referendum prosegue la settimana del No organizzata dal Fatto La Costituzione è Nostra | la serata evento con artisti intellettuali e giornalisti

Si tiene il quarto appuntamento della settimana del No organizzata dal Fatto, intitolato “La Costituzione è Nostra”. La serata vede la partecipazione di artisti, intellettuali e giornalisti, uniti per esprimere la loro posizione contro il referendum. L’evento si svolge in una cornice di confronto pubblico, con interventi e spettacoli aperti al pubblico e ai media.

Quarto appuntamento con “la settimana del No” organizzata dal Fatto. La Costituzione è Nostra, una grande serata-evento con artisti, intellettuali e giornalisti: tutti insieme per ribadire insieme le nostre ragioni del NO. Dopo le serate con Davigo, Scarpinato e Gratteri che hanno dialogato con Marco Travaglio dal Caffè Letterario di Roma, la serata speciale si tiene al teatro Italia. Qui sotto l’ultimo appuntamento dal Caffè Letterario di Roma, in streaming su ilFattoQuotidiano.it Venerdì 20 marzo — La comunità del Fatto Sostieni il giornalismo libero senza padroni. Abbonati al Fatto Quotidiano L'articolo Referendum, prosegue la settimana del No organizzata dal Fatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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