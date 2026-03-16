Ficarra e Picone hanno annunciato il loro sostegno al no nel referendum, dopo aver lavorato molti anni in Mediaset. La loro posizione ha suscitato commenti di alcuni esperti del settore televisivo, che hanno notato una possibile connessione tra il passato lavorativo dei comici e la loro scelta politica. La vicenda è stata riportata dai media e ha attirato l’attenzione di chi segue il mondo dello spettacolo e della politica.

«Dopo aver lavorato tanto a Mediaset, guarda caso Ficarra e Picone si sono schierati per il no al referendum .», sussurra velenosamente un vecchio esperto dei corridoi di Cologno Monzese. In effetti il duo comico ha lasciato la conduzione di Striscia la notizia nel 2020, dopo 15 anni di collaborazione, tra voci di malumori, nonostante le smentite di rito. Di certo sarà un piccolo dispiacere per il loro ex amministratore delegato Pier Silvio e soprattutto per Marina Berlusconi (che è intervenuta sul Corriere della sera e poi addirittura in prima pagina su la Repubblica spingendo per il sì), sapere che Ficarra e Picone hanno deciso di partecipare attivamente alla campagna referendaria: venerdì 20 marzo i due interverranno all’incontro romano di chiusura al Palazzo dei Congressi con il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ficarra e Picone per il no al referendum, il boomerang Monti e le altre pillole

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