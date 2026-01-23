Si ride con Ficarra e Picone | torna in televisione il film Nati stanchi
Domani sera su Rai Movie alle 21.10 sarà trasmesso il film
Si ride su Rai Movie con Ficarra e Picone: domani (sabato 24 gennaio), alle 21.10, andrà in onda il film del 2002 Nati stanchi", di Dominick Tambasco, con Marica Coco, Stefania Bonafede e Luigi Maria Burruano.Con un classico Palermo-Milano andata e ritorno, Salvo e Valentino, disoccupati e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Ficarra e Picone allo Spazio Scena con il film d'esordio "Nati stanchi"
Leggi anche: Il primo Natale: tutto quello che c’è da sapere sul film con Ficarra e Picone
FICARRA E PICONE L'ORA LEGALE
RAI MOVIE * NATI STANCHI – 24/01 (21.10) : «SU RAI MOVIE LA COMMEDIA CON FICARRA E PICONE, DISOCCUPATI SICILIANI VINCONO CONCORSO MILANESE» (VEDI-SEGUI DIRETTA ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Si ride su Rai Movie con Ficarra e Picone, sabato 24 gennaio, alle 21.10, con Nati stanchi. Con un cla ... agenziagiornalisticaopinione.it
"Il TENENTE COLOMBO NASCE A TEATRO. Uno spettacolo pazzesco, un giallo pieno di suspence in cui ci si diverte e si ride con il poliziotto più simpatico del mondo. E come molti capolavori, nasce a teatro. Venerdì 23 gennaio 2026 al PALACONGRESSI di facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.