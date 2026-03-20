Referendum | l’autocertificazione per provare di essere

Il referendum ha introdotto l’obbligo di autocertificazione per dimostrare la propria identità. Il fondatore dell’Osservatorio nazionale Anni di piombo per la Verità storica ha commentato la novità, sottolineando i cambiamenti nelle modalità di verifica. La procedura prevede che i cittadini dichiarino autonomamente i propri dati senza necessità di documenti aggiuntivi. La norma si applica a chi intende partecipare alle consultazioni referendarie.

Il fondatore dell’Osservatorio nazionale Anni di piombo per la Verità storica, Potito Perruggini Ciotta, ha lanciato una provocazione ironica ma carica di significato: se il voto “No dovesse prevalere nel referendum imminente, potrebbe essere necessaria un’autocertificazione per dimostrare di essere ancora una persona perbene. Questa iniziativa nasce dalla preoccupazione per le dichiarazioni di alcuni magistrati che definiscono la riforma come un progetto autoritario, creando un clima di tensione in cui i sostenitori del Sì potrebbero vedere limitate le loro libertà fondamentali. La situazione si presenta come un paradosso giuridico e sociale dove la libertà di circolazione potrebbe diventare condizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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