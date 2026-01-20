Provare a giudicare senza essere giudici

Dal 19 febbraio iniziano le "Dieci lezioni sulla giustizia", un nuovo ciclo di incontri del Post per orientarsi tra indagini, processi e riforme Da sempre il Post cerca di fare un lavoro di informazione accurato e completo sugli argomenti che riguardano la “giustizia”: le storie di cronaca, le discussioni politiche, le riflessioni etiche, le ragioni di interesse personale, sono alcune delle tantissime occasioni che ci portano ad avere a che fare con questi argomenti, sui quali spesso l’informazione è carente o fuorviante. Questo impegno ha conosciuto una prima estesa sintesi con il numero della rivista Cose spiegate bene dedicato alla giustizia, e l’interesse che ha ricevuto ci ha suggerito di dedicare all’argomento anche un nuovo ciclo di lezioni online, ovvero un altro formato di informazione del Post molto apprezzato negli scorsi anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

provare a giudicare senza essere giudici

