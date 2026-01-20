Dal 19 febbraio iniziano le "Dieci lezioni sulla giustizia", un nuovo ciclo di incontri del Post per orientarsi tra indagini, processi e riforme Da sempre il Post cerca di fare un lavoro di informazione accurato e completo sugli argomenti che riguardano la “giustizia”: le storie di cronaca, le discussioni politiche, le riflessioni etiche, le ragioni di interesse personale, sono alcune delle tantissime occasioni che ci portano ad avere a che fare con questi argomenti, sui quali spesso l’informazione è carente o fuorviante. Questo impegno ha conosciuto una prima estesa sintesi con il numero della rivista Cose spiegate bene dedicato alla giustizia, e l’interesse che ha ricevuto ci ha suggerito di dedicare all’argomento anche un nuovo ciclo di lezioni online, ovvero un altro formato di informazione del Post molto apprezzato negli scorsi anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Provare a giudicare senza essere giudici

Leggi anche: Simone Biles racconta perché si è rifatta il seno: «Per sentirmi bene con me stessa. Voglio essere trasparente per mostrare alle ragazze che hanno diritto alle proprie scelte senza provare vergogna»

Leggi anche: Belen non sta bene: aiutare senza giudicare. Proviamoci per una volta

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Provare a giudicare senza essere giudici - Dal 19 febbraio iniziano le Dieci lezioni sulla giustizia, un nuovo ciclo di incontri del Post per orientarsi tra indagini, processi e riforme ... ilpost.it

Non giudicare per non sentirti giudicato.

Sí, so benissimo che al day one non fu accolto affatto bene. Rammento le disastrose recensioni (non tutte) sul titolo in questione. Ma mi conoscete, voglio provare IO con mani e occhi prima di poter giudicare: quindi al costo di una colazione ho potuto recupera facebook