Oggi sulla Repubblica è stata pubblicata una lettera di Marina, in cui si afferma che il referendum aumenta la credibilità delle istituzioni e la neutralità del giudice. La dichiarazione è stata rilasciata a seguito di consultazioni popolari, sottolineando come le urne possano rafforzare la fiducia nei sistemi di giustizia e nelle strutture pubbliche. La discussione riguarda quindi il ruolo del voto nel consolidare l’affidabilità delle organizzazioni statali.

Tempo di lettura: 2 minuti “Oggi sulle pagine di la Repubblica è apparsa una lettera di Marina Berlusconi che merita grande attenzione, riflessione, serietà: è un richiamo civile al senso delle istituzioni e alla responsabilità della politica quando si affrontano riforme che riguardano il funzionamento dello Stato. La riforma della giustizia non è una battaglia identitaria, non è un regolamento di conti, non è una contesa tra fazioni. È una questione che riguarda la qualità della nostra democrazia”. Lo dice Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie, intervenendo a Telese Terme a un evento per il sì. “Negli ultimi anni – ha proseguito – la fiducia dei cittadini nella giustizia si è progressivamente incrinata”, e “il rischio più grande che abbiamo davanti è l’astensione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

