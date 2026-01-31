Referendum giustizia Mantovano | Grave l' uso di slogan falsi da chi si occupa di giustizia

Nei giorni scorsi, nel corso di una conferenza a Napoli, Mantovano ha denunciato l’uso di slogan falsi da parte di chi si occupa di giustizia nel dibattito sul referendum. L’ex ministro ha criticato chi diffonde informazioni ingannevoli, sottolineando che questa pratica è grave e rischia di confondere l’opinione pubblica. Mantovano non ha voluto entrare nel merito della riforma stessa, ma ha evidenziato come la manipolazione delle parole possa danneggiare il confronto pubblico.

(Agenzia Vista) Napoli, 31 gennaio 2026 “Non entro nel merito della riforma, la cui attenta conoscenza è in questa sede riscontrata. Accenno al metodo applicato sotto la voce confronto. È ovvio che ci siano differenti posizioni sui tre punti qualificanti della riforma: il completamento della separazione tra rete tra giudici e pubblici ministeri con la costruzione dei due Csm, il sorteggio quale modalità per comporre questi ultimi, il conferimento dell'esercizio della giustizia disciplinare a alta Corte. Mi chiedo però se la diversità di opinione su ciascuno di questi tre punti debba spingersi al punto da demonizzare chi sostiene tesi opposte alle proprie, con slogan che perfino i social network non sospettabili di vicinanza al governo qualificano come fake e in qualche caso sono arrivati a rimuovere” Così il sottosegretario Alfredo Mantovano, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 della Corte d'Appello di Napoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il governo di Fratelli d’Italia ha lanciato uno slogan chiaro: “Vota Sì per una giustizia più efficace e veloce”.

