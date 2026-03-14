Mantovano | Referendum occasione unica dopo il caso Palamara non è cambiato nulla

Alfredo Mantovano ha ribadito che il referendum rappresenta un’occasione unica, citando il caso Palamara come esempio di mancati cambiamenti e assenza di provvedimenti successivi. Durante un intervento, ha ricordato che le carriere sono ancora separate e ha precisato a Giuseppe Conte che le elezioni politiche non sono in programma. Mantovano ha sottolineato la sua posizione senza fare commenti su altre questioni.

Alfredo Mantovano mette di nuovo il punto sulla questione delle separazioni delle carriere, ricorda il caso Palamara e l’assenza di provvedimenti dopo quella vicenda, non mancando di sottolineare a Giuseppe Conte che non si vota per le elezioni politiche. Le parole di Mantovano. “Tutti noi possiamo consultare il sito del Csm per renderci conto come il caso Palamara sia stato il caso di parafulmine, ma poi non è cambiato nulla nella sostanza mentre la riforma cambierà molto nella sostanza”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano, intervenuto alla manifestazione dell’Unione delle Camere penali e dal Comitato delle Camere penali per il Si’ in piazza Santi Apostoli a Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mantovano: “Referendum occasione unica, dopo il caso Palamara non è cambiato nulla” Articoli correlati Il sistema vive e fa ancora danni a tutti noi: cinque anni dopo Palamara, nulla è cambiatoQuando cinque anni fa scrissi a quattro mani con l’ex magistrato Luca Palamara il libro Il Sistema non immaginavo che quel racconto sarebbe diventato... Referendum giustizia, Nordio: “Sorteggio interrompe degenerazione correntizia come nel caso Palamara”“Il sorteggio è previsto addirittura nell’ambito delle Commissioni che giudicano l’ingresso dei candidati in magistratura, cioè le Commissioni che... Approfondimenti e contenuti su Mantovano Referendum occasione unica... Referendum: Mantovano, dite a Conte Politiche sono nel '27...Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Il referendum non cambierà il mondo, ma migliorerà la magistratura. Parola di MantovanoÈ importante andare sul merito della riforma e non nel contorno delle polemiche che non giovano alla consapevolezza di ciò che è in gioco, delle norme che sono oggetto di referendum. Sono l’estrema ... formiche.net