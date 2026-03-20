Referendum giustizia la doppia intervista a La7 Meloni | Risolviamo problemi come la famiglia nel bosco Schlein | Vogliono accentrare i poteri al governo

La premier Giorgia Meloni ha partecipato a una doppia intervista trasmessa su La7 prima del referendum sulla giustizia, durante la quale ha affrontato temi come la famiglia nel bosco. La leader dell’opposizione ha invece accusato il governo di voler accentrare i poteri, senza entrare nel merito delle proposte referendarie. La discussione si è incentrata sulle differenze di visione tra i due protagonisti politici.

Torna su uno dei suoi cavalli di battaglia preferiti, la premier Giorgia Meloni nell’ultima doppia intervista prima dell’appuntamento referendario, concessa al direttore del TgLa7 Enrico Mentana (ed editore di Open.online), in onda questa sera dalle 21.15. Meloni ed Elly Schlein sono state intervistate una dopo l’altra, rispettando i criteri della par condicio. «I casi di cronaca c’entrano eccome perché questa è una riforma sulla responsabilità dei magistrati», dice Meloni a Mentana nel corso dello speciale Sì o No. «Sulla famiglia nel bosco, – aggiunge – al di là dell’approccio molto ideologico per come è stata trattata la vicenda, c’è anche una negligenza. 🔗 Leggi su Open.online

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