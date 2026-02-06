Referendum | Schlein ' riforma giustizia serve solo al governo non vogliono essere giudicati'

In Italia si torna a parlare di riforma della giustizia, ma non mancano le polemiche. Elly Schlein critica apertamente il progetto, sostenendo che serve solo al governo per evitare giudizi. La leader dem mette in discussione le vere intenzioni dietro questa proposta, accusando l’esecutivo di voler ottenere vantaggi politici a spese della giustizia. La discussione si infiamma, mentre il dibattito pubblico si concentra sulla reale efficacia delle modifiche in cantiere.

Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Se non è una vera riforma della giustizia, a cosa e a chi serve? Serve al governo, che pensa che prendere un voto in più legittimi a non essere più giudicato come tutti i cittadini". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd parlando del referendum. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Elly Schlein si è unita al sostegno del No al referendum sulla giustizia, affermando che la riforma proposta favorisce chi detiene il potere, consentendo di sfuggire a controlli e responsabilità.

Il referendum proposto da Fratoianni evidenzia come la riforma Nordio-Meloni non affronti le criticità della giustizia italiana, quali la lentezza dei processi.

