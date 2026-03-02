Referendum Meloni | Separare le carriere rafforza lo Stato di diritto

Il referendum si avvicina e la Presidente del Consiglio ha espresso il suo sostegno alla riforma proposta, sottolineando che la separazione delle carriere rafforza lo Stato di diritto. In un’intervista al TG5, Meloni ha difeso l’iniziativa, che mira a modificare gli equilibri all’interno della magistratura e che sarà sottoposta al voto popolare. La riforma riguarda i ruoli e le funzioni dei magistrati.

La Premier ha difeso il cuore del provvedimento: la distinzione netta tra chi accusa e chi giudica. Replicando alle critiche delle opposizioni e di parte dell'associazionismo togato, Meloni ha rigettato con fermezza l'accusa di una deriva autoritaria. "Viene detto che con la separazione delle carriere l’Italia scivola verso un meccanismo illiberale. Solo che la tesi francamente non regge perché separare le carriere tra il magistrato che giudica e quello che accusa vuol dire rafforzare lo stato di diritto." Secondo la Presidente, si tratterebbe di un allineamento agli standard continentali, sottolineando come l’attuale sistema italiano sia un'eccezione nel panorama democratico: "Non a caso è il sistema prevalente in Europa. 🔗 Leggi su Agi.it

