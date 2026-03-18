Referendum Conte | Riforma politica che indebolisce la magistratura Un No per difendere lo Stato di diritto

Giuseppe Conte ha commentato il prossimo referendum sulla Giustizia, affermando che si tratta di una riforma politica che rischia di indebolire la magistratura. Durante un’intervista, ha criticato la sovraesposizione di Meloni, sottolineando che dopo quattro anni di inattività, si sente la pressione di ottenere risultati, anche a causa dei sondaggi. La sua posizione si concentra sulla difesa dello Stato di diritto.

"Questa è un riforma politica, non tecnica. La sovraesposizione di Meloni? Dopo quattro anni di nulla ha bisogno di portare a casa qualcosa ed è preoccupata dei sondaggi": la nostra intervista a Giuseppe Conte in vista del referendum sulla Giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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