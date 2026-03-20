A due giorni dal Referendum sulla giustizia, Elly Schlein ha pronunciato un lapsus durante un intervento, chiedendo di appoggiare

“Vi chiedo di appoggiare tutti i comitati civici per il Sì”. Questo lapsus di Elly Schlein sta diventato virale sul web quando ormai mancano solo due giorni al Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Risale allo scorso 8 febbraio quando la segretaria del Pd era a Padova, nella seconda tappa del tour dedicato alla campagna per il No al referendum sulla giustizia. Umberto Bossi, nel 2016 parlava così dell’ipotesi di Salvini leader del centrodestra: “Ci vengono a prendere con i forconi” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum giustizia, il lapsus di Elly Schlein: “Vi chiedo di appoggiare il Sì”

Articoli correlati

Referendum giustizia, a Bologna Elly Schlein per il ‘no’. Poi la maratona per il ‘sì’Bologna, 14 marzo 2026 – Mentre Forza Italia si mobilita in treno per spingere il sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, continua il...

Referendum giustizia, Elly Schlein al Teatro Pavone per il "No"La segretaria del Pd: "Una riforma che non migliora la giustizia ma che, anzi, punta a mettere il potere giudiziario sotto il controllo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elly Schlein

Temi più discussi: Referendum giustizia, il lapsus di Elly Schlein al comizio per il No: Vi chiedo di appoggiare il Sì; Referendum, Schlein: Destra pensa di scegliere chi fa il giudice e chi no; Referendum giustizia, Elly Schlein: Votate Sì!. Solo un lapsus? | Libero Quotidiano.it; Schlein, che confusione: al comizio per il referendum lancia l'appello per il Sì (video). Gaffe o lapsus freudiano?.

Referendum giustizia, il lapsus di Elly Schlein al comizio per il No: Vi chiedo di appoggiare il SìIl lapsus di Elly Schlein al comizio per il No al referendum sulla giustizia: la segretaria Pd invita a sostenere il Sì. la7.it

Il lapsus di Elly Schlein: «Vi chiedo di sostenere il Sì»ROMA Uno scivolone verbale trasformato in caso politico. È quanto accaduto a Elly Schlein durante una tappa del suo tour a Padova dell’8 febbraio scorso per la campagna sul referendum sulla giustizia. corrieredellacalabria.it

Le critiche della segretaria del Pd, Elly Schlein, del leader Cinque Stelle, Giuseppe Conte, e di Fratoianni-Bonanni di Alleanza Verdi e Sinistra. E in rete spunta anche una foto che ritrae Delmastro e Carroccia in uno dei ristoranti gestiti in passato dal condann - facebook.com facebook

Caso Delmastro, Giorgia Meloni: “Il sottosegretario resta al suo posto. Da Elly Schlein solo fake news” x.com