A Bologna, il 14 marzo 2026, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha partecipato a un evento a sostegno del referendum sulla giustizia, promuovendo il voto no. Nel frattempo, Forza Italia organizza un viaggio in treno per incoraggiare il sì alle consultazioni previste per il 22 e 23 marzo. La campagna di sensibilizzazione prosegue con varie iniziative pubbliche.

Bologna, 14 marzo 2026 – Mentre Forza Italia si mobilita in treno per spingere il sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, continua il giro della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein a sostegno della campagna 'Vota No per difendere la Costituzione'. Domani, domenica 15 marzo, farà tappa a Bologna, prima di concludere il suo tour a Milano il 20 marzo. Elly Schlein e Stefano Bonaccini a Bologna. La segretaria del Pd dunque domenica 15 marzo sarà alle 10.30 in piazza San Francesco. Presente assieme a lei Stefano Bonaccini, Presidente nazionale del Pd. Oltre a loro, dopo i saluti di Enrico Di Stasi e Luigi Tosiani, interverranno anche Donatella Allegro, Michele de Pascale, Matteo Lepore e Stefania Pellegrini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum giustizia, a Bologna Elly Schlein per il ‘no’. Poi la maratona per il ‘sì’

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