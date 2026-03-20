Referendum giustizia 2026 | guida al voto riforma costituzionale Meloni-Nordio

Il referendum sulla giustizia del 2026 si terrà domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Le urne saranno aperte per approvare la legge costituzionale che riguarda l’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare. La consultazione coinvolge gli elettori italiani chiamati a esprimersi su questa riforma.

Referendum giustizia 2026, domenica 22 marzo dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15 urne aperte per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle urne. Referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, firmata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e dalla premier Giorgia Meloni. Testo della legge costituzionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La revisione costituzionale promossa dal Governo Meloni è stata approvata dal Parlamento ma senza il sostegno qualificato dei due terzi di Camera e Senato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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