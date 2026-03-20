Il giornalista Pierluigi Diaco ha annunciato di aver votato Sì al referendum sulla Giustizia, suscitando immediatamente reazioni negative online. Dopo la sua dichiarazione, molti utenti hanno espresso insulti e critiche sui social media. La Rai ha poi diffuso una nota di solidarietà nei confronti di Diaco, evidenziando il sostegno dell’emittente al proprio collaboratore.

Una nuova caccia alle streghe moderna ha invaso il giornalista Pierluigi Diaco per aver dichiarato di votare Si al referendum sulla Giustizia. “Servo”, “I gay fascisti andrebbero.”, sono alcuni esempi degli insulti ricevuti dal conduttore di BellaMa’. Sia la Rai sia gli esponenti di destra hanno mostrato la loro solidarietà Dopo aver dichiarato di voler votare Sì al referendum sulla Giustizia,il giornalista Pierluigi Diaco è stato inondato di insulti omofobi dal web.A pochi giorni dagli insulti ricevuti, insieme al collega Cerno, per aver cantatoPer sempre sìdi Sal Da Vinci, Diaco è stato nuovamente oggetto di pesanti offese dovute al suo orientamento sessuale e politico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, Diaco vota Sì e il web lo insulta: la Rai mostra solidarietà

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