Referendum Conte attacca Nordio | Volete il primato della politica sulla magistratura per difendere i vari Delmastro e Santanchè

“Nordio non fa affermazioni folli, come ha detto l’esponente della Lega, ed ex magistrata, Matone. Fa un discorso molto ragionevole: ‘Dobbiamo restituire il primato alla politica. Dobbiamo contenere il terzo potere’. E conclude questo ragionamento dicendo all’opposizione che un giorno potrebbero essere al governo e anche loro quindi giovare di questa riforma”. Così il leader M5S Giuseppe Conte, intervenendo a Palermo al “duello” con Carlio Nordio sul referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia. Il presidente del M5s ha poi citato i casi giudiziari che hanno coinvolto Andrea Delmastro – condannato in primo grado – e Daniela Santanchè. “Il primo ha violato un segreto d’ufficio, offrendo informazioni a Donzelli per attaccare un partito di opposizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La leadership tra Conte e Schlein passa (anche) dal referendum. La leader del Pd punta su iniziative di partito. Ieri era a Latina con Carofiglio. Agende e strategie parallele. Di Ruggiero Montenegro - facebook.com facebook

