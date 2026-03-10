Referendum Giustizia Nordio | Bartolozzi non deve dimettersi ha chiarito e si scuserà

Il ministro della Giustizia ha dichiarato che Giusi Bartolozzi non deve dimettersi dopo le polemiche sul suo commento sul sistema giudiziario. Il ministro ha affermato che la parlamentare ha già chiarito il suo punto di vista e si scuserà, precisando che il suo intervento non si rivolge all'intera magistratura, ma solo a una minoranza ritenuta politicizzata.

Giusi Bartolozzi “ha già chiarito il suo punto di vista che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte minoritaria, che ha definito politicizzata. Sicuramente, come ho già detto, sono certo che la dottoressa Bartolozzi si scuserà per un’espressione che può essere stata interpretata in modo improprio, ma che conoscendola, anche come magistrato, non rappresenta certamente il suo pensiero”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, parlando a margine di un evento organizzato da FdI su Referendum a Torino. “Alla magistratura alla quale io mi sento ancora di appartenere – aggiunge -, perché una volta magistrato sei sempre magistrato, tutta la mia solidarietà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

