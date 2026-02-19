Riforma Giustizia | Colombo ad Arezzo per discutere rischi per autonomia e indipendenza della magistratura
Gherardo Colombo sarà ad Arezzo per parlare dei rischi che la nuova riforma della giustizia potrebbe mettere in pericolo l’indipendenza della magistratura. La visita deriva dalle crescenti preoccupazioni di molti giudici e avvocati locali, che temono un indebolimento delle loro funzioni. Durante l’evento, Colombo illustrerà come alcune modifiche potrebbero influenzare l’autonomia dei giudici e il funzionamento delle procure. La discussione si terrà in un momento delicato, con il dibattito pubblico già acceso sulla riforma in Parlamento.
Arezzo nel Dibattito sulla Giustizia: Gherardo Colombo e le Preoccupazioni per la Riforma. Arezzo si prepara ad ospitare un confronto di rilievo sul futuro della giustizia italiana. Lunedì 23 febbraio, presso la Casa delle Energie, il magistrato Gherardo Colombo incontrerà i Comitati “Giusto No” e “Società civile per il No” per discutere delle modifiche costituzionali in corso, in particolare quelle relative alla separazione delle carriere dei magistrati e all’autonomia della magistratura. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle possibili implicazioni di una riforma che, secondo i promotori, potrebbe alterare gli equilibri tra potere e potere giudiziario.🔗 Leggi su Ameve.eu
Riforma Giustizia: Governo al Lavoro, CSM sul Ponte. Tensioni e Dibattito sull’Indipendenza della Magistratura.Il governo Meloni sta preparando i decreti attuativi della riforma della giustizia, mentre il CSM si riunisce sul ponte per discutere le tensioni tra politica e magistratura.
Referendum sulla giustizia, De Lucia: "Riforma deleteria e inutile, a rischio l'autonomia della magistratura"De Lucia denuncia che il referendum sulla giustizia potrebbe indebolire il sistema, sostenendo che la riforma proposta è dannosa e priva di utilità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Colombo: La riforma della Giustizia mette in crisi i diritti di tutti; Gherardo Colombo: Con il Sì al referendum la giustizia dipenderà dal governo. Le correnti dei magistrati? Resteranno; Gherardo Colombo: Voterò no al referendum sulla giustizia, la riforma serve solo a indebolire la magistratura; Referendum, Colombo per il no: Ecco perché riforma della giustizia indebolisce i diritti di tutti.
Colombo sul Referendum: Una riforma peggiorativa, alla giustizia serve altroL’ex pm di Mani pulite Gherardo Colombo: Nordio dia ai tribunali mezzi e persone per poter lavorare ... ilsecoloxix.it
Referendum Giustizia, Colombo: Riforma indebolisce i diritti di tutti'Sono nettamente per il no perche' credo che sia evidente, e spero sia chiaro anche nel mio libro, che questo referendum non solo non migliora ... notizie.tiscali.it
Una riforma che “non migliora la giustizia” e “indebolisce la tutela dei diritti”. I quesiti del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo incassano una bocciatura pesante, quella di Gherardo Colombo, ex magistrato che ha avuto ruoli determinanti in inchieste co facebook
“È giusto fare una riforma della Giustizia che non migliora le infrastrutture della Giustizia” La riforma Meloni/Nordio non fa nulla per affrontare le vere emergenze e i molti mali che affliggono la giustizia italiana. Tempi lunghissimi, mancanza di personale e di ri x.com