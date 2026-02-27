Elezioni provinciali tutto pronto | si è insediato il Seggio Elettorale

È stato insediato il Seggio Elettorale per le elezioni provinciali di Benevento, previste per il 28 febbraio, in vista del rinnovo del Consiglio Provinciale. L'evento si è svolto nelle ore precedenti alla giornata di voto, con la presenza dei membri designati. La cerimonia ha segnato l'inizio ufficiale delle operazioni elettorali per questa tornata.

Si è insediato il Seggio Elettorale per il voto di rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento del 28 febbraio. Presso la "Sala Angelo Mario Biscardi" in Largo Carducci, al piano terra della palazzina sede degli Uffici Tecnici ed Amministrativi della Provincia di fronte alla Chiesa di San Gennaro, sono state portate a termine le operazioni preliminari per consentire il voto ai 934 Elettori aventi diritto e cioé agli Amministratori, Sindaci e Consiglieri comunali, in carica nei 78 Comuni sanniti. Si vota dalle ore 8.00 alle 20.00 del 28 febbraio 2026 e subito dopo sarà effettuato lo spoglio

