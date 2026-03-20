Referendum al voto anche una ultracentenaria

A Città di Castello, per il prossimo referendum, si recherà alle urne una donna di 105 anni, considerata la votante più anziana. La sua squadra di supporto include diciassette persone, di cui sedici sono donne e uno è uomo, tutti di età superiore a cent’anni. La presenza di questa ultracentenaria tra gli elettori attivi ha attirato l’attenzione locale.

CITTÀ DI CASTELLO - Al prossimo referendum l’elettrice più anziana è una signora di 105 anni che guida una squadra di diciassette centenari, quasi tutti al femminile (sedici donne e un solo uomo). Sul fronte opposto, il passaggio di testimone generazionale è rappresentato da una ragazza che festeggerà i suoi 18 anni domani (sabato 21 marzo), diventando ufficialmente la più giovane votante appena poche ore prima dell’apertura delle urne. In totale, saranno 234 i ragazzi che per la prima volta nella loro vita potranno esercitare il diritto di voto, unendosi a una comunità di quasi 32 mila elettori, compresi i cittadini che vivono all’estero.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum, al voto anche una ultracentenaria Articoli correlati Leggi anche: Il voto alle donne compie 80 anni, ultracentenaria di Orsara ricorda: "Il mio primo voto alla Repubblica" Referendum giustizia, bocciati emendamenti opposizioni: no al voto voto fuori sede(Adnkronos) – L'aula della Camera ha bocciato gli emendamenti al Decreto elezioni presentati dalle opposizioni per consentire il voto ai fuori sede... Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA Una raccolta di contenuti su Referendum al voto anche una... Temi più discussi: Referendum del 22-23 marzo 2026, sarà possibile votare in ospedale; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Referendum 2026 - Informazioni utili per il voto; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026. Referendum sulla giustizia, a Torino 5 mila studenti fuorisede al voto come rappresentanti di listaDietro le loro storie c’è anche una macchina organizzativa importante, soprattutto di sinistra: Avs domina la classifica con circa 1.535 rappresentanti di lista a Torino e 1.890 in Piemonte ... torino.corriere.it Come funziona il voto per i fuori sede al referendum sulla giustizia: il no in Italia, l'eccezioni (per l'estero) e un modo per votare comunqueContrariamente a quanto accaduto nelle ultime consultazioni, il voto a chi lavora o studia lontano da casa è stato negato. Cosa accade in Europa, la raccolta di firme, le spiegazioni del governo ... corriere.it Il referendum sulla giustizia può accelerare il processo – in corso da decenni – con cui la Costituzione italiana, e quindi la democrazia, sono state messe in discussione. A Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Fanpage.it, il costituzionalist - facebook.com facebook @meloni @Italia @Libia @stupratori @pedofili @Referendum Anche per loro in @Libia, e per noi, la @democrazia, la @costituzione, la divisione dei poteri. @IoVotoNo. Oggi per @repubblica x.com