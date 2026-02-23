Referendum Giustizia 2026 scuole chiuse per i seggi elettorali | ecco le date dello stop e quando si torna in classe

Il voto per il Referendum Giustizia del 22 e 23 marzo ha portato alla chiusura di molte scuole, poiché ospitano i seggi elettorali. La decisione si è resa necessaria per garantire lo svolgimento delle operazioni di voto senza problemi. Le scuole resteranno chiuse da sabato a martedì, poi riapriranno normalmente. Questa misura interessa diverse istituzioni scolastiche nelle zone coinvolte. Le scuole si preparano a riprendere regolarmente le attività da mercoledì.

Il 22 e 23 marzo si vota per il Referendum Giustizia. Molte scuole sede di seggio chiuderanno da sabato a martedì. Verificare le circolari del proprio istituto per conferme. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola Lazio 2026/2027, ecco tutte le date ufficiali: quando si torna in classe e i ponti da segnare sul calendarioLa Regione Lazio ha annunciato le date ufficiali del prossimo anno scolastico 20262027.

Elezioni 2026, dove e quando si vota per referendum e comunali: le tornate elettorali in programmaNel 2026, le elezioni in Italia includeranno il referendum sulla giustizia, programmato per il 22-23 marzo, oltre a consultazioni suppletive alla Camera e amministrative in due capoluoghi di regione.

Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, scuole chiuse fino a 4 giorni: le date; Referendum costituzionale, le scuole hanno divieto di comunicazione: dai siti ai social, dalle circolari agli eventi pubblici; Referendum giustizia 2026: focus online con le ragioni del NO; Referendum confermativo del 22 e 23 marzo: informazioni sul voto per gli elettori del comune di Ravenna.

Referendum giustizia, le scuole chiuderanno? Ecco dove e comeSe l’istituto sarà sede di seggio, il risultato pratico sarà un fine settimana prolungato: stop lunedì 23 e rientro martedì 24 marzo 2026 ... skuola.net

Referendum sulla giustizia, il sondaggio Swg conferma il testa a testa. Il No recupera voti dagli indecisiIl sondaggio Swg mostra un testa a testa sul referendum del 22-23 marzo. Partecipazione prevista tra il 46 e il 50% ... ilfattoquotidiano.it

Referendum Giustizia, Boccia: “Si decide tra limiti e potere” Il capogruppo Pd al Senato interviene sul voto del 22 e 23 marzo: “Scelta decisiva per la democrazia” - facebook.com facebook

Questo post di Luca Bottura ( @bravimabasta ) è molto utile perché ci consente di sbugiardare uno dei principali argomenti del fronte del NO al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Il fatto che un pubblico ministero difficilmente possa cambiare carrier x.com